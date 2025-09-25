Apuñalan a mujer por la espalda en Chalco: Cuatro detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Lo que
parecía una caminata ordinaria por el Boulevard Los Álamos se tornó en una
pesadilla para una joven que fue brutalmente agredida por cuatro individuos,
dos hombres y dos mujeres, quienes sin razón aparente la atacaron físicamente y
uno de ellos incluso le asestó una puñalada en la espalda con un objeto
punzocortante.
Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga a
bordo de una camioneta Chevrolet Traverse negra, creyendo que escaparían de la
justicia. Sin embargo, la rápida reacción de las autoridades frustró su intento
de huida.
Gracias a la alerta emitida por el C5, elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Mando
Unificado Zona Oriente, montaron un operativo de búsqueda que dio resultados.
La unidad sospechosa fue interceptada y tras una inspección
preventiva, se procedió a la detención de cuatro sujetos identificados como José
“N” de 54 años, Axel “N” de 25, Fernanda “N” de 20 y Suri “N” de 24 años.
Durante la revisión, los uniformados localizaron en el
vehículo una bolsa con hierba verde, con características propias de la
marihuana, ocho envoltorios que contenían polvo blanco, presumiblemente
cocaína; un cartucho útil calibre 12 mm, un objeto punzocortante de aproximadamente
15 cm de longitud, además de la camioneta Chevrolet Traverse que fue asegurada.
La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada de
urgencia a un hospital cercano, donde recibe atención médica especializada. Su
estado de salud se reporta como reservado.
Los detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se determinará su situación jurídica. Enfrentan cargos por su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio y delitos contra la salud, según informaron fuentes oficiales.
