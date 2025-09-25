jueves, 25 de septiembre de 2025

Apuñalan a mujer por la espalda en Chalco: Cuatro detenidos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Lo que parecía una caminata ordinaria por el Boulevard Los Álamos se tornó en una pesadilla para una joven que fue brutalmente agredida por cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres, quienes sin razón aparente la atacaron físicamente y uno de ellos incluso le asestó una puñalada en la espalda con un objeto punzocortante.

Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Chevrolet Traverse negra, creyendo que escaparían de la justicia. Sin embargo, la rápida reacción de las autoridades frustró su intento de huida.

Gracias a la alerta emitida por el C5, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Mando Unificado Zona Oriente, montaron un operativo de búsqueda que dio resultados.

La unidad sospechosa fue interceptada y tras una inspección preventiva, se procedió a la detención de cuatro sujetos identificados como José “N” de 54 años, Axel “N” de 25, Fernanda “N” de 20 y Suri “N” de 24 años.

Durante la revisión, los uniformados localizaron en el vehículo una bolsa con hierba verde, con características propias de la marihuana, ocho envoltorios que contenían polvo blanco, presumiblemente cocaína; un cartucho útil calibre 12 mm, un objeto punzocortante de aproximadamente 15 cm de longitud, además de la camioneta Chevrolet Traverse que fue asegurada.

La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como reservado.

Los detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se determinará su situación jurídica. Enfrentan cargos por su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio y delitos contra la salud, según informaron fuentes oficiales.

