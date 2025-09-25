Hallazgo violento sacude Temoaya: Dejan cuatro cuerpos en un vehículo y rescatan a un sobreviviente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temoaya.- Una
intensa movilización de seguridad se desató este miércoles en el Estado de
México, luego del escalofriante hallazgo de cuatro cadáveres dentro de un
vehículo abandonado en un camino de terracería.
Los hechos ocurrieron en una zona limítrofe entre los
municipios de Temoaya y Jiquipilco, específicamente en la ruta que conduce a la
comunidad de Cinco Palos. Fueron pobladores de la zona quienes alertaron a las
autoridades sobre el macabro descubrimiento.
El reporte inicial confirmó la presencia de cuatro hombres
sin vida, quienes a simple vista presentaban impactos de arma de fuego.
Lo que hizo aún más impactante el caso fue que, en el mismo
automóvil, se localizó a una quinta persona con vida. De inmediato, servicios
de emergencia lo trasladaron a una clínica cercana, donde recibe atención
médica.
Tras confirmarse la agresión, se implementó un operativo de
seguridad coordinado, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia
Nacional, Policía Estatal y Municipal.
Ante esto, la presidenta municipal de Temoaya, Berenice
Carrillo, confirmó que la investigación de este homicidio múltiple se realiza
en colaboración directa con las fuerzas de seguridad estatales y federales.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Los cuerpos, que no pudieron ser identificados en el sitio, fueron trasladados al anfiteatro, donde se realizará la necropsia de ley e iniciará el proceso de identificación oficial, con el objetivo de esclarecer este hecho violento.
