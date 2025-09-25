jueves, 25 de septiembre de 2025

Toluca arrasa 6-2 a Monterrey en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX


Toluca arrasa 6-2 a Monterrey en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

En un duelo vibrante ayer en el Estadio Nemesio Diez "La Bombonera", el Club Toluca reafirmó su poderío como local al golear 6-2 a Rayados de Monterrey en la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido comenzó con un gol temprano de Germán Berterame al minuto 10, adelantando a Monterrey. Sin embargo, la respuesta local no se hizo esperar. Jesús Angulo igualó para Toluca al 23, y aunque Monterrey encontró nuevamente el camino con un gol de Óliver Torres al 39, el momento clave llegó al minuto 20, cuando Sergio Ramos falló un penalti crucial que podría haber ampliado la ventaja visitante. Este error fue determinante para que Toluca tomara el control total del partido.

Paulinho se convirtió en la figura indiscutible con un hat-trick espectacular, anotando a los minutos 25, 40 y 52. Además, Nicolás Castro aportó con dos goles (34 y 62) para sentenciar la goleada, que refleja la contundencia y profundidad del equipo dirigido por Antonio "Turco" Mohamed.

El partido sufrió un retraso de 20 minutos debido a una amenaza de tormenta eléctrica y problemas de tráfico que afectaron la llegada de ambos equipos al estadio, pero una vez iniciado, Toluca dominó el terreno de juego.

Con esta victoria, Toluca alcanza el subliderato del torneo con 22 puntos, empatando con Monterrey pero superándolo por diferencia de goles, consolidándose como uno de los principales candidatos en la competencia.

Esta victoria no solo reafirma la fortaleza del Toluca como local, sino también su ambición de mantenerse en la parte alta de la tabla y pelear por el título del Apertura 2025.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 