Toluca arrasa 6-2 a Monterrey en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
En un duelo vibrante ayer en el Estadio Nemesio Diez "La
Bombonera", el Club Toluca reafirmó su poderío como local al golear 6-2 a
Rayados de Monterrey en la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga
MX.
El partido comenzó con un gol temprano de Germán Berterame
al minuto 10, adelantando a Monterrey. Sin embargo, la respuesta local no se
hizo esperar. Jesús Angulo igualó para Toluca al 23, y aunque Monterrey
encontró nuevamente el camino con un gol de Óliver Torres al 39, el momento
clave llegó al minuto 20, cuando Sergio Ramos falló un penalti crucial que
podría haber ampliado la ventaja visitante. Este error fue determinante para
que Toluca tomara el control total del partido.
Paulinho se convirtió en la figura indiscutible con un
hat-trick espectacular, anotando a los minutos 25, 40 y 52. Además, Nicolás Castro
aportó con dos goles (34 y 62) para sentenciar la goleada, que refleja la
contundencia y profundidad del equipo dirigido por Antonio "Turco"
Mohamed.
El partido sufrió un retraso de 20 minutos debido a una
amenaza de tormenta eléctrica y problemas de tráfico que afectaron la llegada
de ambos equipos al estadio, pero una vez iniciado, Toluca dominó el terreno de
juego.
Con esta victoria, Toluca alcanza el subliderato del torneo
con 22 puntos, empatando con Monterrey pero superándolo por diferencia de
goles, consolidándose como uno de los principales candidatos en la competencia.
Esta victoria no solo reafirma la fortaleza del Toluca como local, sino también su ambición de mantenerse en la parte alta de la tabla y pelear por el título del Apertura 2025.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión