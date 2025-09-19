Asalto a mano armada en Toluca deja un herido y un detenido como saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un intento
de asalto con violencia ocurrió la tarde de este jueves sobre Avenida Pino
Suárez, a la altura de Tollocan, frente a una ferretería en el Valle de Toluca.
Los hechos se registraron cuando un matrimonio que acababa
de retirar $320,000 pesos de una sucursal de HSBC fue interceptado por dos
sujetos armados que viajaban en motocicleta.
De acuerdo con los reportes, las víctimas se trasladaban en
un vehículo Jetta blanco cuando los agresores intentaron despojarlos del
dinero. El conductor reaccionó embistiendo a los atacantes, quienes
respondieron disparando contra el automóvil. Uno de los tripulantes resultó herido
de bala en la pantorrilla.
Uno de los delincuentes quedó tirado en el lugar junto a la
motocicleta, mientras que el segundo logró huir corriendo con el dinero en
efectivo.
Elementos de la policía municipal arribaron al lugar y
detuvieron a uno de los presuntos responsables, identificado como Óscar Antonio
“N” de 34 años, quien fue trasladado al Ministerio Público. El operativo de
búsqueda para localizar al segundo implicado continúa.
Paramédicos atendieron al lesionado en el sitio, mientras que la zona fue acordonada para realizar las diligencias periciales correspondientes.
