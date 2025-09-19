Cinco detenidos por asesinato de mujer dentro de anexo en Neza
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la
detención de cinco personas presuntamente implicadas en el homicidio calificado
de una mujer de 43 años, ocurrido el pasado 15 de septiembre en el centro de
rehabilitación “Fundación un paso a la vida”, ubicado en la colonia Las Fuentes.
De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba
internada en el centro cuando fue agredida físicamente por Lucero Acsa “N” de
23 años; Dulce Carolina “N” de 26; Berenice “N” de 21; y David Izui “N”. Las
agresiones habrían sido ordenadas por Nadiezhda “N” de 42 años, quien fungía
como “madrina” del lugar, es decir, una figura de autoridad dentro del centro.
La severa golpiza derivó en la muerte de la mujer, lo que
llevó a la emisión de órdenes de aprehensión por parte de un Órgano
Jurisdiccional. Estas fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación en
coordinación con la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.
Los cinco presuntos responsables fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecen bajo detención preventiva. En los próximos días serán presentados ante la autoridad judicial para determinar su situación legal.
