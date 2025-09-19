viernes, 19 de septiembre de 2025

Cinco detenidos por asesinato de mujer dentro de anexo en Neza


Cinco detenidos por asesinato de mujer dentro de anexo en Neza

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el homicidio calificado de una mujer de 43 años, ocurrido el pasado 15 de septiembre en el centro de rehabilitación “Fundación un paso a la vida”, ubicado en la colonia Las Fuentes.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba internada en el centro cuando fue agredida físicamente por Lucero Acsa “N” de 23 años; Dulce Carolina “N” de 26; Berenice “N” de 21; y David Izui “N”. Las agresiones habrían sido ordenadas por Nadiezhda “N” de 42 años, quien fungía como “madrina” del lugar, es decir, una figura de autoridad dentro del centro.

La severa golpiza derivó en la muerte de la mujer, lo que llevó a la emisión de órdenes de aprehensión por parte de un Órgano Jurisdiccional. Estas fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación en coordinación con la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

Los cinco presuntos responsables fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecen bajo detención preventiva. En los próximos días serán presentados ante la autoridad judicial para determinar su situación legal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 