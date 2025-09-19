viernes, 19 de septiembre de 2025

Hallan sin vida a empresario dentro de su casa en Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Francisco Javier de 38 años y presidente de la empresa de marketing digital Bitgob, fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Residencial Ciprés y Colón, sobre la calle Carmen Serdán, Toluca.

El hallazgo lo realizó un trabajador de la empresa, quien acudió al lugar tras varios días sin poder contactarlo. Según los primeros reportes, la víctima fue localizada desnuda e inconsciente, con marcas visibles en el cuello, dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el empresario ya no contaba con signos vitales. Minutos después, familiares llegaron al lugar y reconocieron el cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras personal del área de homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las primeras diligencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), y ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del presunto homicidio.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación hasta el momento.

