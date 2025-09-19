Hallan sin vida a empresario dentro de su casa en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Francisco
Javier de 38 años y presidente de la empresa de marketing digital Bitgob, fue
encontrado sin vida la tarde de este jueves en el interior de su domicilio,
ubicado en la colonia Residencial Ciprés y Colón, sobre la calle Carmen Serdán,
Toluca.
El hallazgo lo realizó un trabajador de la empresa, quien
acudió al lugar tras varios días sin poder contactarlo. Según los primeros
reportes, la víctima fue localizada desnuda e inconsciente, con marcas visibles
en el cuello, dentro de una de las habitaciones de la vivienda.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron
que el empresario ya no contaba con signos vitales. Minutos después, familiares
llegaron al lugar y reconocieron el cuerpo.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona
mientras personal del área de homicidios de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México inició las primeras diligencias. El cuerpo fue trasladado al
Servicio Médico Forense (SEMEFO), y ya se abrió una carpeta de investigación
para esclarecer el móvil del presunto homicidio.
Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación hasta el momento.
