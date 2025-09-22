Aseguran predio con presunto huachicol en Coyotepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coyotepec.-
Autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron un predio ubicado en la
calle Tetepango esquina con calle Autopan número 6, en la colonia Barrio
Santiago, donde presuntamente se almacenaba y comercializaba hidrocarburo de
procedencia ilícita.
En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la
Guardia Nacional (GN), la Policía Municipal, Protección Civil y Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
Dentro del inmueble, cercado con tarimas y con un zaguán
metálico negro como acceso, se localizaron varios bidones de mil litros con
gasolina, así como un camión marca International, color blanco con rojo,
modificado con una cisterna metálica artesanal cargada con combustible.
Protección Civil y PEMEX recomendaron no mover el vehículo
por el riesgo que implicaba, por lo que permanece en el sitio. El predio fue
asegurado y una unidad oficial quedó a cargo de la custodia para evitar
alteraciones en la escena. La denuncia correspondiente fue presentada ante las
autoridades competentes.
Las investigaciones continúan para determinar la procedencia del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.
