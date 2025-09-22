Detienen a taxista de aplicación por presunto abuso sexual a pasajera
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Un hombre
identificado como Jorge Armando “N”, de 34 años, fue detenido por presunto
acoso sexual a una mujer durante un viaje solicitado por aplicación en
Chimalhuacán.
La víctima solicitó un servicio de taxi por medio de una
aplicación móvil, sin imaginar que durante el trayecto el conductor comenzaría
a comportarse de manera inapropiada. Según el relato de la afectada, el chofer
expuso sus genitales y tocó sus piernas, provocándole una situación de miedo y
vulnerabilidad.
La mujer logró comunicarse con sus familiares a través del
celular para alertarlos sobre lo que ocurría. De inmediato, los familiares
reportaron el incidente al Centro de Mando.
Policías municipales de Ecatepec acudieron al llamado y, al
arribar, encontraron a un grupo de personas que había retenido al conductor. El
hombre fue entregado por los pobladores, no sin antes propinarle una golpiza. El
detenido fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de México para que
se determine su situación legal.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima.
