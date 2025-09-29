Automovilista dispara contra manifestantes tras bloqueo en carretera Toluca – Palmillas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Un incidente
violento se registró la tarde del domingo en la comunidad Ojo de Agua, sobre la
carretera Toluca – Palmillas, luego de que vecinos bloquearan los carriles
centrales para protestar por el atropellamiento mortal de un ciclista.
El bloqueo se realizó alrededor de las 16:30 horas, como medida para exigir mayor seguridad vial, incluyendo más señalamientos, elementos físicos de prevención y puentes peatonales. Durante la protesta, algunos automovilistas intentaron dialogar con los manifestantes para liberar el paso y poder llegar a sus destinos en un menor tiempo; sin embargo, un conductor decidió cruzar el bloqueo pese a las piedras y llantas colocadas.
En respuesta, los manifestantes entre gritos, apedrearon el
vehículo, lo que provocó que el automovilista se detuviera para bajar del
vehículo con un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra la
multitud, resultando dos personas heridas por disparos.
Las autoridades municipales y estatales implementaron un
operativo para detener al presunto responsable, mientras que los servicios de
emergencia atendieron y trasladaron a los lesionados a un hospital.
La protesta surgió tras el atropellamiento fatal de un
ciclista que intentaba cruzar la carretera, cuyo responsable huyó del lugar, y
terminó con un intento de homicidio.
Por estos hechos se reportó un detenido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión