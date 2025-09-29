Policías ayudan a mujer que dio a luz dentro de un taxi en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una
historia llena de esperanza tuvo lugar esta mañana sobre el Boulevard
Solidaridad Las Torres, justo pasando la calle 5 de mayo, en la colonia Nueva
Santa María de las Rosas, Toluca. Una joven madre, de aproximadamente 21 años,
dio a luz en circunstancias poco comunes, ¡a bordo de un taxi!
El vehículo, un taxi del servicio público color blanco con
rojo, tuvo que detenerse en los carriles laterales debido a que no encendía.
Fue en ese preciso momento cuando la joven comenzó con el trabajo de parto,
situación que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y emergencia.
Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito (DGSPyT) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM),
encabezados por la policía estatal Maricruz Bernal Martínez, brindaron auxilio
y protagonizaron un acto heroico al asistir el alumbramiento. Con
profesionalismo y dedicación, la oficial Bernal Martínez recibió a la bebé,
asegurando que tanto madre como hija se encontraran en perfecto estado.
Poco después, paramédicos y una unidad de Protección Civil, perteneciente al heroico cuerpo de bomberos de Toluca, arribaron al lugar para realizar la revisión médica correspondiente. Tras confirmar el buen estado de salud de ambas, madre e hija fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención y cuidados posteriores.
