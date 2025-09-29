Derrumbe en la carretera Ixtapan – Coatepec Harinas deja cinco heridos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapan de la Sal.-
La tarde de este lunes (fecha no especificada), un derrumbe registrado en el
paraje El Refugio, sobre la carretera Ixtapan–Coatepec Harinas, provocó la
obstrucción total de la vialidad y dejó un saldo de cinco personas lesionadas,
así como tres vehículos afectados.
De acuerdo con información oficial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Ixtapan, mientras que una persona fue llevada al municipio de Pilcaya, Guerrero, para recibir atención médica especializada. La situación permanece bajo seguimiento por parte de la Secretaría de Salud del Estado de México.
Ante la emergencia, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez
instruyó la presencia permanente de autoridades estatales y municipales en el
lugar del incidente, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población
y restablecer la circulación lo antes posible.
Las autoridades continúan trabajando en la remoción de escombros y evaluación de riesgos en la zona, mientras se investigan las causas exactas del derrumbe, aunque se apunta a un deslizamiento por las intensas lluvias registradas en diversas partes del territorio mexiquense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión