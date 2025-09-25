Avanza Teotihuacán con pavimentación, limpieza escolar y jornadas sociales
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- En el
municipio de Teotihuacán, diversas dependencias han intensificado las acciones
en beneficio de la comunidad a través de obras públicas, programas educativos,
campañas de salud animal y actividades de concientización social. En materia de
infraestructura, se llevó a cabo la pavimentación asfáltica del Andador Miguel
Ángel en la colonia Nueva Teotihuacán, San Juan Evangelista, así como de la
calle Tlajinga, camino al panteón en San Lorenzo Tlalmimilolpan, mejorando la
movilidad de los vecinos.
En el marco del ciclo escolar 2025–2026, se puso en marcha el programa “A Limpiar Tu Escuela”, con la participación de la Dirección de Servicios Públicos, Medio Ambiente y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán. Las escuelas beneficiadas esta vez fueron la Telesecundaria “Tláloc” en San Lorenzo Tlalmimilolpan y la Primaria Benito Juárez en Santa María Coatlán.
Las actividades de este programa incluyen limpieza de
patios, poda de áreas verdes, sanitización de aulas, reparaciones eléctricas y
la plantación simbólica de un árbol, en un trabajo en conjunto con padres,
docentes y directivos.
En temas de salud animal, en San Sebastián Xolalpan se realizó una campaña de esterilización gratuita con un saldo de 44 cirugías exitosas en un solo día, como parte del compromiso municipal con el bienestar animal y el control responsable de los compañeros de muchos hogares.
Además, en la Escuela Secundaria No. 393 “Lic. Ramón
Beteta”, ubicada en Santiago Atlatongo, se llevó a cabo la conferencia
“Adolescentes en conflicto con la ley / Menores infractores”, organizada por la
Defensoría de los Derechos Humanos de Teotihuacán y la Preceptoría Juvenil
Texcoco, con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre sus derechos y
responsabilidades.
Aunado, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo del municipio. “Estamos trabajando de la mano con nuestros vecinos para mejorar la calidad de vida de todos los teotihuacanos, desde el fortalecimiento de la infraestructura hasta la formación y cuidado de nuestras futuras generaciones”, comentó.
