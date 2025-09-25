Entregan calentadores solares en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En un acto llevado a cabo en el corazón del municipio de San Martín
de las Pirámides, el presidente municipal, José Meneses Benítez, encabezó la
entrega de calentadores solares a familias sanmartinenses, como parte del firme
compromiso de esta administración con el bienestar social y el aprovechamiento
de energías limpias.
La ceremonia, realizada con la presencia de vecinos y representantes de diversas comunidades, contó con la destacada participación de personal de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Obras Públicas, quienes han trabajado de manera coordinada con el Gobierno Municipal para hacer posible esta acción.
Durante su mensaje, Meneses Benítez destacó que este tipo de
apoyos no sólo representa un alivio económico para las familias beneficiadas,
sino también un paso firme hacia la sustentabilidad energética y el cuidado del
medio ambiente.
“Este gobierno está comprometido con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy, con la entrega de estos calentadores solares, damos muestra clara de que cuando el gobierno y sus dependencias trabajan de la mano, los resultados se reflejan en beneficios reales para la comunidad. San Martín avanza con paso firme”, afirmó.
Los beneficiarios, agradecieron este apoyo que les permitirá
acceder a una fuente de energía limpia, eficiente y de bajo costo. Con esta
entrega, se reafirma la vocación de servicio de esta administración, que
continúa trabajando para construir un San Martín de las Pirámides más próspero,
solidario y sustentable.
El evento concluyó con la entrega simbólica de los equipos en medio de aplausos.
