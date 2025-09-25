jueves, 25 de septiembre de 2025

Entregan calentadores solares en San Martín de las Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- En un acto llevado a cabo en el corazón del municipio de San Martín de las Pirámides, el presidente municipal, José Meneses Benítez, encabezó la entrega de calentadores solares a familias sanmartinenses, como parte del firme compromiso de esta administración con el bienestar social y el aprovechamiento de energías limpias.

La ceremonia, realizada con la presencia de vecinos y representantes de diversas comunidades, contó con la destacada participación de personal de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Obras Públicas, quienes han trabajado de manera coordinada con el Gobierno Municipal para hacer posible esta acción.

Durante su mensaje, Meneses Benítez destacó que este tipo de apoyos no sólo representa un alivio económico para las familias beneficiadas, sino también un paso firme hacia la sustentabilidad energética y el cuidado del medio ambiente.

“Este gobierno está comprometido con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy, con la entrega de estos calentadores solares, damos muestra clara de que cuando el gobierno y sus dependencias trabajan de la mano, los resultados se reflejan en beneficios reales para la comunidad. San Martín avanza con paso firme”, afirmó.

Los beneficiarios, agradecieron este apoyo que les permitirá acceder a una fuente de energía limpia, eficiente y de bajo costo. Con esta entrega, se reafirma la vocación de servicio de esta administración, que continúa trabajando para construir un San Martín de las Pirámides más próspero, solidario y sustentable.

El evento concluyó con la entrega simbólica de los equipos en medio de aplausos.

