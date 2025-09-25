Ayuntamiento de Naucalpan y Fundación Walmart recuperan el Parque Naucalli con jornada comunitaria
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En el
municipio de Naucalpan se llevó a cabo la Jornada de Cuidado Comunitario, una
iniciativa enfocada en el rescate integral del Parque Naucalli, uno de los
espacios públicos más representativos de la zona. La actividad tuvo lugar en
diversos puntos del parque, incluyendo el skatepark, la plaza central y las
áreas verdes, donde se realizaron labores de mejoramiento y rehabilitación con
la participación conjunta de autoridades municipales y voluntarios.
La jornada tuvo como propósito principal la construcción de espacios públicos dignos y seguros, así como el fomento de la convivencia, el deporte y la cultura. La intervención buscó fortalecer el sentido de comunidad y promover el uso del espacio público como punto de encuentro y desarrollo social.
En esta actividad participaron servidores públicos del
gobierno municipal de Naucalpan, así como voluntarios de la Fundación Walmart
México. También estuvieron presentes altos directivos de la empresa, entre
ellos Sandro Norberto, vicepresidente de Logística de Walmart México y
Centroamérica; María Gisela Noble Colín, directora de Fundación Walmart México;
Pedro Patiño, vicepresidente de Recursos Humanos Operaciones; y Rodrigo Flores,
director de Asuntos Corporativos.
La colaboración entre el gobierno municipal y Fundación
Walmart México se centró en un esquema de trabajo colectivo y voluntariado
solidario, reflejando un compromiso conjunto por la recuperación y
dignificación de espacios públicos. Entre los principales beneficios derivados
de la jornada destacan la mejora del entorno urbano, el impulso a la identidad
local, y el fomento de actividades recreativas, culturales y deportivas.
“En Naucalpan creemos en el poder de la comunidad y en la fuerza de la colaboración. Hoy, con la Jornada de Cuidado Comunitario en el Parque Naucalli, damos un paso más hacia la recuperación de nuestros espacios públicos, haciéndolos más dignos, seguros y vivos. Seguiremos trabajando juntos por un Naucalpan más unido y con identidad.”, comentaron participantes de la jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión