Ayuntamiento de Naucalpan y Fundación Walmart recuperan el Parque Naucalli con jornada comunitaria

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En el municipio de Naucalpan se llevó a cabo la Jornada de Cuidado Comunitario, una iniciativa enfocada en el rescate integral del Parque Naucalli, uno de los espacios públicos más representativos de la zona. La actividad tuvo lugar en diversos puntos del parque, incluyendo el skatepark, la plaza central y las áreas verdes, donde se realizaron labores de mejoramiento y rehabilitación con la participación conjunta de autoridades municipales y voluntarios.

La jornada tuvo como propósito principal la construcción de espacios públicos dignos y seguros, así como el fomento de la convivencia, el deporte y la cultura. La intervención buscó fortalecer el sentido de comunidad y promover el uso del espacio público como punto de encuentro y desarrollo social.

En esta actividad participaron servidores públicos del gobierno municipal de Naucalpan, así como voluntarios de la Fundación Walmart México. También estuvieron presentes altos directivos de la empresa, entre ellos Sandro Norberto, vicepresidente de Logística de Walmart México y Centroamérica; María Gisela Noble Colín, directora de Fundación Walmart México; Pedro Patiño, vicepresidente de Recursos Humanos Operaciones; y Rodrigo Flores, director de Asuntos Corporativos.

La colaboración entre el gobierno municipal y Fundación Walmart México se centró en un esquema de trabajo colectivo y voluntariado solidario, reflejando un compromiso conjunto por la recuperación y dignificación de espacios públicos. Entre los principales beneficios derivados de la jornada destacan la mejora del entorno urbano, el impulso a la identidad local, y el fomento de actividades recreativas, culturales y deportivas.

“En Naucalpan creemos en el poder de la comunidad y en la fuerza de la colaboración. Hoy, con la Jornada de Cuidado Comunitario en el Parque Naucalli, damos un paso más hacia la recuperación de nuestros espacios públicos, haciéndolos más dignos, seguros y vivos. Seguiremos trabajando juntos por un Naucalpan más unido y con identidad.”, comentaron participantes de la jornada.

