Capturan al “Dragón”, asaltaba y robaba vehículos en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Edgar “N”,
conocido como “El Dragón”, fue detenido este sábado en un operativo policial en
la zona norte de Toluca. Con tan solo 28 años, se le acusa de ser el
responsable de una serie de robos de vehículos, a transeúntes y de atracos a
tiendas Oxxo, lo que lo había convertido en una figura de alto riesgo para la
seguridad de la región.
La captura fue llevada a cabo por la Dirección General de
Seguridad y Protección de Toluca en la esquina de la calle Anillo Perimetral y
Miguel Hidalgo, en San Lorenzo Tepaltitlán. Al momento de su arresto, “El
Dragón” viajaba en una motocicleta Vento 190, la cual también fue asegurada
debido a que presentaba alteraciones en su número de identificación vehicular.
Algunas autoridades ya contaban con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Tras su arresto, fue puesto a disposición de dicha institución para que se continúen con las investigaciones y se defina su situación legal.
