Catean inmueble en Tenango del Valle: Dos detenidos y arsenal asegurado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenango del Valle.- En
un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), tras
una investigación se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la
carretera Tenango-Toluca, en la colonia Santiaguito Coauxustenco, relacionado
con la presunta venta de narcóticos.
Durante la intervención, fueron detenidas dos personas identificadas como Martín Carlos “N” y María Fernanda “N”, quienes fueron trasladadas al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona. Se les considera inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.
En el lugar se aseguraron cajas con medicamento controlado
en tabletas, diversas armas de fuego, incluidas pistolas, escopeta y
subametralladoras, cartuchos útiles, bolsas plásticas con una sustancia blanca
presuntamente cocaína en pasta, garrafones con hidrocarburo de presunto
huachicol, así como dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.
La orden de cateo fue solicitada por el Ministerio Público y concedida por un Juez de Control. Tanto los objetos asegurados como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público con sede en Tenango del Valle. El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.
