Detención a presuntos extorsionadores en Axapusco: Pedían 35 mil pesos a víctima
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- En un
operativo de patrullaje preventivo realizado en la calle Jorge Jiménez Cantú,
en el Barrio San Bartolo Bajo, la policía estatal logró la detención de dos
individuos, Adrián "N" de 24 años y Miguel "N" de 28, como
presuntos responsables de un caso de extorsión. La denuncia fue realizada por
la víctima, quien, tras ser extorsionada, alertó a las autoridades sobre los
hechos.
El hecho ocurrió cuando la víctima, un empleado de una empresa local, comenzó a recibir amenazas de los sospechosos, quienes le exigieron la suma de 35,000 pesos a cambio de no causar daño a su integridad física o a su familia. Lo más llamativo de este caso fue que uno de los detenidos, Adrián "N", fue reconocido por la víctima como un ex empleado de la misma empresa donde trabaja, lo que sugiere que los extorsionadores habían tenido acceso a información personal y laboral de la víctima.
Durante la detención de los sujetos, las autoridades les
aseguraron 5,000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una hoja con un
mensaje escrito, que probablemente formaba parte de las amenazas dirigidas a la
víctima. Estos elementos fueron recolectados como pruebas para esclarecer los
hechos.
Al recibir la alerta, los agentes de la policía aseguraron
el perímetro en la zona y, tras realizar una revisión, procedieron con la
detención de los dos hombres en el lugar de los hechos.
Los sospechosos fueron trasladados de inmediato a la Agencia
del Ministerio Público de Otumba, donde se determinará su situación legal. Por
el momento, ambos individuos permanecen bajo custodia mientras se lleva a cabo
la investigación correspondiente.
Este caso ha generado molestia entre los vecinos de Axapusco,
quienes expresan su temor ante el creciente número de situaciones delictivas en
el municipio.
El caso sigue en investigación, y se espera que se tomen medidas judiciales que den claridad sobre el futuro de los detenidos.
