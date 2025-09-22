lunes, 22 de septiembre de 2025

Detención a presuntos extorsionadores en Axapusco: Pedían 35 mil pesos a víctima


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- En un operativo de patrullaje preventivo realizado en la calle Jorge Jiménez Cantú, en el Barrio San Bartolo Bajo, la policía estatal logró la detención de dos individuos, Adrián "N" de 24 años y Miguel "N" de 28, como presuntos responsables de un caso de extorsión. La denuncia fue realizada por la víctima, quien, tras ser extorsionada, alertó a las autoridades sobre los hechos.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un empleado de una empresa local, comenzó a recibir amenazas de los sospechosos, quienes le exigieron la suma de 35,000 pesos a cambio de no causar daño a su integridad física o a su familia. Lo más llamativo de este caso fue que uno de los detenidos, Adrián "N", fue reconocido por la víctima como un ex empleado de la misma empresa donde trabaja, lo que sugiere que los extorsionadores habían tenido acceso a información personal y laboral de la víctima.

Durante la detención de los sujetos, las autoridades les aseguraron 5,000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una hoja con un mensaje escrito, que probablemente formaba parte de las amenazas dirigidas a la víctima. Estos elementos fueron recolectados como pruebas para esclarecer los hechos.

Al recibir la alerta, los agentes de la policía aseguraron el perímetro en la zona y, tras realizar una revisión, procedieron con la detención de los dos hombres en el lugar de los hechos.

Los sospechosos fueron trasladados de inmediato a la Agencia del Ministerio Público de Otumba, donde se determinará su situación legal. Por el momento, ambos individuos permanecen bajo custodia mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Este caso ha generado molestia entre los vecinos de Axapusco, quienes expresan su temor ante el creciente número de situaciones delictivas en el municipio.

El caso sigue en investigación, y se espera que se tomen medidas judiciales que den claridad sobre el futuro de los detenidos.

