Detienen a director de una secundaria en Ecatepec por encubrir a presunto abusador sexual
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El director
de la escuela secundaria Jacinto Canek, Javier “N” y un trabajador
administrativo, fueron arrestados por la policía municipal de Ecatepec acusados
de encubrir al conserje del plantel, quien presuntamente tocamientos a una
alumna de 14 años. El conserje, identificado como Víctor “N”, se encuentra
prófugo de la justicia.
Los hechos se desencadenaron el miércoles pasado cuando una
madre denuncio que su hija había sido víctima de tocamientos por parte del
conserje, los directivos del plantel no permitieron el acceso a los agentes
municipales que acudieron para atender el llamado, lo que retrasó la
intervención de las autoridades.
Ante la inacción de los directivos, un grupo de padres de
familia se manifestó fuera de la escuela exigiendo la intervención de la
policía. Al ingresar al plantel, los uniformes descubrieron que el presunto
agresor ya había huido; como resultado, el director Javier “N” y el
administrativo fueron detenidos y presentados ante el ministerio público
acusados del delito de encubrimiento. La víctima y su madre recibieron apoyo de
la unidad de Atención a Víctimas para formalizar la denuncia por abuso sexual.
En respuesta a la indignación de la comunidad escolar la supervisión escolar y las autoridades locales se comprometieron a remover al personal directivo colaborar con la fiscalía para localizar al conserje y crear comités de padres de familia para el seguimiento de las actividades en el plantel se espera que las clases se reanuden de manera normal
