Detienen a director de una secundaria en Ecatepec por encubrir a presunto abusador sexual


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El director de la escuela secundaria Jacinto Canek, Javier “N” y un trabajador administrativo, fueron arrestados por la policía municipal de Ecatepec acusados de encubrir al conserje del plantel, quien presuntamente tocamientos a una alumna de 14 años. El conserje, identificado como Víctor “N”, se encuentra prófugo de la justicia.

Los hechos se desencadenaron el miércoles pasado cuando una madre denuncio que su hija había sido víctima de tocamientos por parte del conserje, los directivos del plantel no permitieron el acceso a los agentes municipales que acudieron para atender el llamado, lo que retrasó la intervención de las autoridades.

Ante la inacción de los directivos, un grupo de padres de familia se manifestó fuera de la escuela exigiendo la intervención de la policía. Al ingresar al plantel, los uniformes descubrieron que el presunto agresor ya había huido; como resultado, el director Javier “N” y el administrativo fueron detenidos y presentados ante el ministerio público acusados del delito de encubrimiento. La víctima y su madre recibieron apoyo de la unidad de Atención a Víctimas para formalizar la denuncia por abuso sexual.

En respuesta a la indignación de la comunidad escolar la supervisión escolar y las autoridades locales se comprometieron a remover al personal directivo colaborar con la fiscalía para localizar al conserje y crear comités de padres de familia para el seguimiento de las actividades en el plantel se espera que las clases se reanuden de manera normal

