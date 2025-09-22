Se incendia fábrica de pinturas en Los Reyes La Paz
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los Reyes La Paz.- Un
incendio de gran magnitud se registró esta tarde en una fábrica de pinturas
ubicada sobre el Camino a la Cantera, a un costado de las instalaciones de
Cemex y la gasera, en la colonia Emiliano Zapata.
El fuego se concentró principalmente en el área de bodegas del inmueble, donde las llamas se extendieron rápidamente. Personal de bomberos y autoridades municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar daños mayores.
Hasta el momento, no se ha determinado el origen del
incendio ni se ha informado sobre el monto de los bienes afectados.
Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas, lo que indica que las
medidas de evacuación y seguridad se aplicaron de manera efectiva.
La circulación en la zona fue parcialmente restringida para
facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia, quienes continúan realizando
labores de enfriamiento y evaluación de daños.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a
mantenerse alejados del área para evitar accidentes y permitir que los equipos
de rescate realicen su trabajo con seguridad.
El humo alcanzó una altura de más de 8 metros, por lo que fue visto desde varios municipios y alcaldías cercanas.
