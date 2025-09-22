lunes, 22 de septiembre de 2025

Segundo Informe: Gobierno del Estado de México reduce incendios forestales y protege el bienestar animal


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el marco de su Segundo Informe de Resultados, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó importantes avances en materia ambiental y de bienestar animal, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en la entidad.

Gracias al uso del Atlas de Riesgo y la acción coordinada de brigadas especializadas, se logró una reducción significativa de incendios forestales. A esto se suma la plantación de más de 2 millones de árboles y el fortalecimiento de acciones contra la tala clandestina.

En cuanto al bienestar animal, se implementaron campañas de vacunación, esterilización y adopción, además de la apertura de nuevos Centros de Bienestar Animal, promoviendo el cuidado de los animales de compañía en todo el estado.

El informe también subraya avances en áreas como seguridad, combate a la pobreza, salud, educación y apoyo a mujeres, consolidando un gobierno que apuesta por el desarrollo con sentido social y respeto al medio ambiente.

