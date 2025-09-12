Caen dos por asalto en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- En un
operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) y la Policía Municipal de Texcoco, fueron detenidos un hombre y una
mujer señalados como probables responsables de un asalto con violencia cometido
en la plaza comercial Gran Patio Texcoco.
Los detenidos, identificados como Gustavo “N”, de 32 años, y
Andrea “N”, de 26, fueron capturados en la avenida Hidalgo, carretera local
Texcoco, en el Pueblo de Santa Cruz de Arriba, mientras viajaban a bordo de un
automóvil Chevrolet Aveo.
Al momento de la captura, les fue asegurada una réplica de pistola, un arma blanca y 31 mil 500 pesos en efectivo. Las autoridades procedieron a la inspección conforme a los protocolos establecidos, para posteriormente poner a los sujetos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.
