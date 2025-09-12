Rinden homenaje a Mario Martínez, policía que murió tras frustrar asalto
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temamatla.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se unieron ayer en un
emotivo homenaje póstumo al policía estatal Mario Iván Martínez Padrón, quien
falleció el pasado martes 9 de septiembre tras más de 12 años de servicio
comprometido y valiente en el Agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y Reacción
(FAR).
Familiares, amigos, compañeros y mandos estatales se
reunieron en una ceremonia solemne donde se reconoció la gallardía y entrega de
Mario Iván, un hombre que entregó su vida en la defensa de la seguridad y el
bienestar de la sociedad mexiquense. En el acto, se realizó el último pase de
lista y una guardia de honor encabezada por Eduardo Pico Gallegos, Director de
Seguridad Pública y Tránsito, quien asistió en representación del Secretario de
Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo.
En un momento simbólico, la bandera de México fue entregada
a la viuda, a los hijos y a los padres del policía como un símbolo de gratitud
y reconocimiento por el deber cumplido. “Mario Iván no solo fue un policía
ejemplar, sino un ser humano valioso cuya ausencia deja un vacío imposible de
llenar”, expresó uno de sus compañeros.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México reafirmó su compromiso de acompañar y apoyar a la familia Martínez Padrón en estos momentos difíciles; además, aseguraron que la justicia no tardará en llegar, y que continúan las labores para identificar y detener a los responsables de la muerte de Mario Iván.
