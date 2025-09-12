Detienen a dos con droga en Valle de Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizaron un
operativo en la colonia Cerro del Márquez, en el marco del Mando Unificado Zona
Oriente.
Durante la intervención, donde se contó con la participación del Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES), se logró la detención de dos personas identificadas como Bryan “N” de 20 años y Miguel “N” de 22, quienes fueron agarrados cuando actuaban de manera sospechosa y evasiva en la intersección de la avenida López Mateos y la vialidad Conde de Valladolid.
Cuando se percataron de los uniformados intentaron huir pero
fueron alcanzados, por lo que procedieron a una inspección protocolaria. Aunque
el vehículo en el que se transportaban, una Ford Courier modelo 2008 blanca con
franjas rojas, no tenía reporte de robo según datos del C5, en su interior se
encontraron 14 bolsas con posible cocaína en piedra y 6 con hierba seca verde
con características de la marihuana.
Tras leerles sus derechos, los detenidos, junto con el vehículo y las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público en Valle de Chalco, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación legal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión