Desmantelan a “Los Bunga”, banda dedicada al robo en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
operativo coordinado entre la Policía municipal de Ecatepec y la Secretaría de
Marina (SEMAR), fue desarticulada la banda criminal conocida como “Los Bunga”,
dedicada al asalto con violencia y robo de vehículos, en la zona de Santa María
Tulpetlac.
Las autoridades informaron que ya fueron detenidos seis presuntos integrantes del grupo delictivo. Entre ellos, Edwin “N” de 18 años y Carlos Daniel “N” de 24, quienes fueron interceptados mientras circulaban en una motocicleta Vento negra con reporte de robo, sobre la Avenida Ángel Otero.
Durante los patrullajes de vigilancia, ambos sujetos fueron
detectados en actitud sospechosa y, tras una inspección, se les hallaron dos
armas de fuego artesanales ocultas entre sus ropas.
Además del robo de vehículos, los detenidos están
relacionados con asaltos a tiendas de conveniencia y portación de armas de uso
prohibido. Enfrentan cargos por robo de vehículo, encubrimiento por receptación
y acopio de armas.
Los sujetos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, donde se continuará con el proceso legal. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona para ubicar a más integrantes de esta banda que mantenía preocupados a vecinos de Tulpetlac.
