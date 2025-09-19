viernes, 19 de septiembre de 2025

Más de 30 millones de viajes gratuitos en transporte público benefician a grupos vulnerables en el EdoMéx


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el marco de la campaña informativa previa a su Segundo Informe de Resultados, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó un importante avance en materia de movilidad social: más de 30 millones de viajes gratuitos han sido otorgados en el Trolebús Mexiquense, que opera en la zona oriente del estado, y en la Línea 3 del Mexicable, ubicada en el municipio de Naucalpan.

Este beneficio ha sido dirigido especialmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, y niñas y niños menores de cinco años, sectores prioritarios para la actual administración. El objetivo es garantizar que más mexiquenses lleguen a sus destinos de forma segura, rápida y con dignidad.

La medida fue dada a conocer a través del cuarto spot oficial de la Gobernadora, en donde se reitera el compromiso de su gobierno por mejorar caminos y carreteras, así como transformar la movilidad en el Estado de México.

Con el lema “Menos escritorio y más territorio”, Delfina Gómez subraya un estilo de gobierno cercano, transparente y orientado a resultados tangibles, que impactan positivamente la vida cotidiana de las familias mexiquenses.

La campaña de comunicación inició el 15 de septiembre, y busca informar a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en diversas áreas durante el segundo año de gestión de la mandataria estatal.

