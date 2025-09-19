Más de 30 millones de viajes gratuitos en transporte público benefician a grupos vulnerables en el EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el marco
de la campaña informativa previa a su Segundo Informe de Resultados, la
Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó un importante
avance en materia de movilidad social: más de 30 millones de viajes gratuitos
han sido otorgados en el Trolebús Mexiquense, que opera en la zona oriente del
estado, y en la Línea 3 del Mexicable, ubicada en el municipio de Naucalpan.
Este beneficio ha sido dirigido especialmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, y niñas y niños menores de cinco años, sectores prioritarios para la actual administración. El objetivo es garantizar que más mexiquenses lleguen a sus destinos de forma segura, rápida y con dignidad.
La medida fue dada a conocer a través del cuarto spot
oficial de la Gobernadora, en donde se reitera el compromiso de su gobierno por
mejorar caminos y carreteras, así como transformar la movilidad en el Estado de
México.
Con el lema “Menos escritorio y más territorio”, Delfina
Gómez subraya un estilo de gobierno cercano, transparente y orientado a
resultados tangibles, que impactan positivamente la vida cotidiana de las
familias mexiquenses.
La campaña de comunicación inició el 15 de septiembre, y busca informar a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en diversas áreas durante el segundo año de gestión de la mandataria estatal.
