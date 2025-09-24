Conductora de aplicación evita asalto en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una
conductora de transporte público por aplicación estuvo a punto de ser víctima
de un asalto mientras circulaba sobre Paseo Tollocan, una de las vialidades más
transitadas de la capital mexiquense.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando un motociclista y su cómplice, que se desplazaba en un automóvil, intentaron que se detuviera utilizando engaños. Los sujetos le hicieron señales para que se orillara, presuntamente fingiendo una falla en el vehículo o un incidente vial.
Sin embargo, la conductora, al percatarse de que se trataba
de una posible trampa, logró evadir la situación incorporándose rápidamente a
otra vialidad, evitando así el asalto.
Este caso ha generado preocupación entre trabajadores del transporte por aplicación en la zona, quienes enfrentan riesgos constantes en el ejercicio de su labor. Usuarios en redes sociales han exigido mayor vigilancia en Paseo Tollocan, así como protocolos de seguridad más estrictos para proteger a los conductores de servicios digitales.
