Operación Restitución: 34 inmuebles asegurados y cuatro detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Como parte
de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada por la Mesa de
Coordinación para la Construcción de la Paz y encabezada por la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, autoridades federales, estatales y municipales llevaron
a cabo la Operación “Restitución” en 12 municipios del Estado de México.
Durante el operativo, fueron asegurados 34 inmuebles y detenidos 4 hombres en flagrancia, quienes ya fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La intervención se realizó en Toluca, Ecatepec, Tultepec,
Melchor Ocampo, Ixtapaluca, Metepec, Chimalhuacán, Chalco, San Mateo Atenco,
Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Tezoyuca, como parte del combate a la ocupación
ilegal de propiedades.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), SEDENA, SEMAR, Guardia
Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías
municipales.
Desde el inicio de esta estrategia en abril de 2025, se han asegurado 895 inmuebles y restituido 470 propiedades a sus legítimos dueños, entre ellas 431 casas habitación, 37 predios y 2 locales comerciales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión