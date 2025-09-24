miércoles, 24 de septiembre de 2025

Tráiler se impacta contra un árbol en la Lechería - Texcoco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tequisistlán.- Martes por la tarde, un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal Lechería–Texcoco, a la altura del puente de Tequisistlán, en dirección hacia Texcoco, dejando como saldo horas de tráfico y un derrame de combustible que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de carga pesada se salió de su carril por causas aún no esclarecidas y terminó impactándose violentamente contra un árbol a un costado de la vialidad. El fuerte choque ocasionó que el pesado vehículo sufriera una fuga considerable de combustible, lo que representó un riesgo potencial para los automovilistas que transitaban por la zona.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, quienes procedieron a realizar labores de limpieza y mitigación de riesgos, así como paramédicos, quienes valoraron en el sitio al conductor y a su acompañante. Ambos hombres presentaban lesiones menores y optaron por no ser trasladados a un hospital, según informaron.

En tanto, policías municipales y estatales se dieron cita para abanderar la zona y evitar un nuevo percance, ya que el incidente provocó una reducción de carriles y tránsito lento en dirección a Texcoco. Las filas de vehículos llegaron hasta las inmediaciones de la termoeléctrica.

Hasta el cierre de esta edición, se mantenían las maniobras para retirar la unidad siniestrada y normalizar la circulación.

