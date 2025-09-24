Tráiler se impacta contra un árbol en la Lechería - Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tequisistlán.- Martes
por la tarde, un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal
Lechería–Texcoco, a la altura del puente de Tequisistlán, en dirección hacia
Texcoco, dejando como saldo horas de tráfico y un derrame de combustible que
movilizó a los cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de carga pesada se salió de su carril por causas aún no esclarecidas y terminó impactándose violentamente contra un árbol a un costado de la vialidad. El fuerte choque ocasionó que el pesado vehículo sufriera una fuga considerable de combustible, lo que representó un riesgo potencial para los automovilistas que transitaban por la zona.
Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección
Civil, quienes procedieron a realizar labores de limpieza y mitigación de
riesgos, así como paramédicos, quienes valoraron en el sitio al conductor y a
su acompañante. Ambos hombres presentaban lesiones menores y optaron por no ser
trasladados a un hospital, según informaron.
En tanto, policías municipales y estatales se dieron cita
para abanderar la zona y evitar un nuevo percance, ya que el incidente provocó
una reducción de carriles y tránsito lento en dirección a Texcoco. Las filas de
vehículos llegaron hasta las inmediaciones de la termoeléctrica.
Hasta el cierre de esta edición, se mantenían las maniobras para retirar la unidad siniestrada y normalizar la circulación.
