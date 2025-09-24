Congreso mexiquense respalda asistencia social para personas huérfanas por feminicidio y desaparición
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Comisión
de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera
Infancia del Congreso mexiquense respaldó una iniciativa presentada por la
diputada Brenda Colette Miranda Vargas (Morena), que propone reformar la Ley de
Asistencia Social del Estado de México para priorizar la atención a personas
huérfanas por feminicidio y a quienes dependen de víctimas de desaparición.
La propuesta busca reconocer como beneficiarios prioritarios
de los programas, acciones y servicios de asistencia social a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de edad que estén cursando estudios, y
que enfrenten esta situación de alta vulnerabilidad estructural y riesgo de
exclusión social.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Krishna
Karina Romero Velázquez (PAN), reconoció que la iniciativa coincide con la
visión humanista y centrada en derechos de su bancada. Subrayó la relevancia de
colocar el interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas.
María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) respaldó la
propuesta y sugirió fortalecerla con medidas como atención multidisciplinaria,
restitución de derechos y el diseño de un plan de vida para las personas
afectadas. También propuso precisar los casos de desaparición a los que aplicaría
la medida.
Por su parte, Miriam Silva Mata (PVEM) advirtió sobre la
necesidad de incluir una fracción específica en la ley para garantizar su
aplicación efectiva. Como ejemplo, señaló el Protocolo Nacional de Atención
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por
Feminicidio, cuyo padrón, dijo, permanece desactualizado.
El documento destaca que la orfandad por feminicidio o desaparición causa fracturas emocionales y sociales profundas, con impactos que van desde ansiedad, depresión y aislamiento, hasta riesgos de revictimización, consumo de sustancias y reclutamiento por redes criminales. Ante ello, las legisladoras coincidieron en la necesidad urgente de atender esta problemática con un enfoque integral y garantista.
