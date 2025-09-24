Delfina Gómez rinde Segundo Informe de Gobierno en Temascaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temascaltepec.- En
el marco del Segundo Informe de Gobierno, esta vez se realizó en Temascaltepec
ante más de 15 mil asistentes, donde se presentaron importantes avances en
infraestructura, apoyo social y seguridad para el sur del Estado de México.
Destacó la rehabilitación de 800 kilómetros de caminos en esta zona, una
distancia equivalente al trayecto Toluca – Monterrey. Además, el programa
Bachetón permitió mejorar más de 1,800 kilómetros de vialidades
intermunicipales. Entre las obras clave, se inició la primera etapa del Libramiento
Colibrí rumbo a Valle de Bravo y se anunciaron pavimentaciones en Donato
Guerra, Malinalco, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo y Luvianos.
En materia social, el programa Mujeres con Bienestar benefició a más de 37 mil mujeres del sur mexiquense con una inversión regional cercana a los 52 millones de pesos. A nivel estatal, este apoyo ha permitido que más de 907 mil mujeres salgan de la pobreza y más de 180 mil superen la pobreza extrema.
En el sector agrícola, el programa Transformando el Campo
entregó apoyos económicos y en especie a más de 200 productores, así como 90
tractores distribuidos en municipios como Villa de Allende, Donato Guerra,
Otzoloapan y Rayón. También se invirtió en sistemas de riego, almacenamiento de
agua y caminos sacacosechas.
En términos económicos, se reportó la creación de 191 mil
empleos nuevos, posicionando al Estado de México como líder nacional en
generación laboral. Gracias a diversas políticas sociales y de desarrollo, 1.9
millones de mexiquenses han salido de la pobreza. En seguridad, se realizaron
más de 1.6 millones de operativos en el último año, lo que ha contribuido a
reducir los delitos de alto impacto mediante la coordinación entre autoridades
federales y estatales.
La gobernadora anunció que continuará con los informes regionales para mantener informada a la ciudadanía. Los próximos eventos se realizarán el 24 de septiembre en Atlacomulco y el 25 en Texcoco. El informe completo puede consultarse en la plataforma oficial del gobierno estatal.
