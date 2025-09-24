miércoles, 24 de septiembre de 2025

Delfina Gómez rinde Segundo Informe de Gobierno en Temascaltepec


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temascaltepec.- En el marco del Segundo Informe de Gobierno, esta vez se realizó en Temascaltepec ante más de 15 mil asistentes, donde se presentaron importantes avances en infraestructura, apoyo social y seguridad para el sur del Estado de México. Destacó la rehabilitación de 800 kilómetros de caminos en esta zona, una distancia equivalente al trayecto Toluca – Monterrey. Además, el programa Bachetón permitió mejorar más de 1,800 kilómetros de vialidades intermunicipales. Entre las obras clave, se inició la primera etapa del Libramiento Colibrí rumbo a Valle de Bravo y se anunciaron pavimentaciones en Donato Guerra, Malinalco, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo y Luvianos.

En materia social, el programa Mujeres con Bienestar benefició a más de 37 mil mujeres del sur mexiquense con una inversión regional cercana a los 52 millones de pesos. A nivel estatal, este apoyo ha permitido que más de 907 mil mujeres salgan de la pobreza y más de 180 mil superen la pobreza extrema.

En el sector agrícola, el programa Transformando el Campo entregó apoyos económicos y en especie a más de 200 productores, así como 90 tractores distribuidos en municipios como Villa de Allende, Donato Guerra, Otzoloapan y Rayón. También se invirtió en sistemas de riego, almacenamiento de agua y caminos sacacosechas.

En términos económicos, se reportó la creación de 191 mil empleos nuevos, posicionando al Estado de México como líder nacional en generación laboral. Gracias a diversas políticas sociales y de desarrollo, 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza. En seguridad, se realizaron más de 1.6 millones de operativos en el último año, lo que ha contribuido a reducir los delitos de alto impacto mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales.

La gobernadora anunció que continuará con los informes regionales para mantener informada a la ciudadanía. Los próximos eventos se realizarán el 24 de septiembre en Atlacomulco y el 25 en Texcoco. El informe completo puede consultarse en la plataforma oficial del gobierno estatal.

