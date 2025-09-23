Delfina Gómez rinde Segundo Informe de Labores
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Desde el
Teatro Morelos en Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez
Álvarez, presentó su Segundo Informe de Labores ante miles de asistentes,
reafirmando su compromiso con la justicia social y destacando avances
significativos en seguridad, empleo, movilidad, recaudación y combate a la
pobreza. Acompañada por funcionarios de todos los niveles, incluyendo
representantes del gobierno federal y de otros estados, la mandataria hizo un
llamado a continuar con la transformación del estado más poblado del país.
Uno de los ejes más destacados fue el de seguridad, con una reducción significativa en los principales delitos durante el periodo de enero a agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024. Los homicidios dolosos disminuyeron un 31%, el robo de vehículos un 32%, el robo a transporte de carga un 24% y la extorsión un 26%. Se implementaron nuevas estrategias como el establecimiento del Mando Unificado para la Zona Oriente, la realización de más de 1.6 millones de operativos y la ejecución de acciones específicas como la Operación Enjambre, enfocada en desarticular redes criminales vinculadas al servicio público, la Operación Liberación contra extorsionadores y la Operación Restitución, para recuperar inmuebles despojados ilegalmente.
En materia de combate a la pobreza, la gobernadora informó
que 1.9 millones de mexiquenses han salido de esta condición. Destacó también
el impacto del programa Mujeres con Bienestar, que ha beneficiado a 907 mil
mujeres, de las cuales 180 mil superaron la pobreza extrema.
El Estado de México ocupa el primer lugar nacional en
creación de empleo, con 191 mil nuevas plazas formales. Además, reportó un
incremento del 37% en inversión extranjera directa durante 2024, posicionándose
en segundo lugar a nivel nacional. En este contexto, se anunció el Polo de
Desarrollo Económico para el Bienestar en Nezahualcóyotl, con una inversión
inicial de 800 millones de pesos y la generación estimada de 4,500 empleos
directos.
En el ámbito de la movilidad, Gómez Álvarez destacó que más
de 33 millones de viajes gratuitos se han realizado en el Mexibús y Mexicable,
beneficiando a adultos mayores, menores de cinco años y personas con discapacidad.
Esto ha representado un ahorro estimado de más de 300 millones de pesos para
las familias mexiquenses. Además, avanzan las obras de la Línea 11 del Trolebús
Mexiquense, con una inversión de 11,900 millones de pesos, y se construye la
Línea 3 del Mexicable en Naucalpan.
En cuanto a finanzas, los ingresos estatales alcanzaron casi 354 mil millones de pesos, con un incremento de 22 mil millones respecto al año anterior, sin la necesidad de crear nuevos impuestos. En este marco, la gobernadora enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Anunció la evaluación permanente de los servidores públicos, iniciando con su propio gabinete, y advirtió que quien no esté a la altura del reto será removido.
Durante su mensaje, Gómez también resaltó la colaboración
intergubernamental, como la coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Clara Brugada, tras la explosión de una pipa en el Puente de la
Concordia, y el apoyo a las víctimas a través del Banco de Tejidos del Estado
de México.
Entre los asistentes al informe estuvieron Mario Delgado, en
representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; Evelyn Salgado, gobernadora
de Guerrero; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres; Horacio Duarte,
secretario general de Gobierno; y diversas autoridades legislativas,
judiciales, exgobernadores, senadores, presidentes municipales y representantes
de la sociedad civil.
El informe será ampliado en tres eventos regionales los días 23, 24 y 25 de septiembre en Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco, respectivamente. La gobernadora concluyó su discurso con firmeza, al afirmar que “la justicia social llegó para quedarse” y que no dará un paso atrás en el camino de la transformación. El informe completo está disponible en línea para consulta pública.
