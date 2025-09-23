Hallan sin vida a los músicos colombianos B-KING y DJ “REGIO CLOWN”; cuerpos serán repatriados
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cocotitlán.- Los
cuerpos de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-KING, y
Jorge Herrera, mejor conocido como DJ “REGIO CLOWN”, fueron localizados el 17
de septiembre en el municipio de Cocotitlán, luego de haber sido reportados
desaparecidos el día anterior, 16 de septiembre.
Según las investigaciones, ambos músicos fueron asesinados
el mismo día en que se reportó su desaparición. Su último paradero conocido fue
un gimnasio ubicado en la calle de Masaryk, en Polanco, Ciudad de México. La
Fiscalía capitalina realizó diversas diligencias, incluyendo la recopilación de
testimonios y videograbaciones, que apuntan al Estado de México como el lugar
final donde estuvieron.
Los cuerpos fueron identificados por sus familiares el lunes
previo al traslado, y la madrugada del martes fueron trasladados al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su repatriación a Colombia.
Las autoridades y familiares mantienen confianza en las investigaciones
que continúan abiertas para esclarecer el caso.
Aunado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, había pedido ayuda a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para dar con el paradero de los músicos colombianos, fallando en el intento. Según reportes, los cuerpos fueron descubiertos desmembrados dentro de bolsas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión