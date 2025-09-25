jueves, 25 de septiembre de 2025

Hoy No Circula – Jueves 25 de Septiembre de 2025

EdoMéx en Linea / Teotihuacán en Línea.- Evita grandes multas que afectarán tu bolsillo y recuerda que este jueves veinticinco de septiembre de 2025, la restricción vehicular del programa Hoy No Circula aplicará en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla.

Con un horario de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos afectados serán los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, con holograma 1 o 2.

Aunque cabe recordar que los autos con holograma 00 o 0, vehículos eléctricos e híbridos, taxis y transporte público con holograma vigente, motocicletas, autos con Pase Turístico o permisos especiales, vehículos de personas con discapacidad con permiso, y vehículos de emergencia, salud, funerarios, escolares y de personal esencial con credencial vigente quedarán exentos del programa.

Las multas a pagar en caso de hacer caso omiso en la Ciudad de México aproximadas van de 2,074.80 a 3,112.20 pesos (20 a 30 veces la UMA). En el Estado de México, la multa fija es de 1,924 pesos.

Se recomienda respetar estas medidas para evitar sanciones y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

