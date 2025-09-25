Desaparición en Ecatepec: Bloqueo en Avenida Central por la desaparición de María de los Ángeles
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La angustia
por la desaparición de María de los Ángeles Barrón Rodríguez, de 14 años,
escaló este miércoles a un bloqueo vial sobre Avenida Central, en Ecatepec,
mientras su familia exige a las autoridades su pronta localización con vida.
Familiares y amigos de la adolescente cerraron la
circulación vehicular a la altura de la colonia Las Américas, interrumpiendo el
flujo de autos y transporte público en los carriles centrales y laterales
durante cerca de una hora. El bloqueo comenzó alrededor de las 9:00 horas, con
una “valla humana” que portaba la Alerta Amber emitida para la menor.
La manifestación tuvo como objetivo presionar a las autoridades de seguridad del Estado de México para agilizar la búsqueda de María de los Ángeles, de quien se teme que pueda ser víctima de algún delito, dado el tiempo transcurrido desde su desaparición.
Según el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM), la joven fue vista por última vez el pasado 16 de
septiembre. Salió de su domicilio sin indicar su destino y desde entonces no se
tiene noticia de su paradero.
Al momento de su desaparición, María de los Ángeles vestía
una playera color rosa, pantalón negro tipo pijama con la imagen de Kuromi, sudadera
negra y tenis blancos.
La protesta afectó fuertemente el servicio de la Línea 1 del
Mexibús, obligando a las autoridades a implementar circuitos provisionales
entre Central de Abasto y Ojo de Agua, debido a la inactividad en la estación
1° de Mayo.
Finalmente, cerca de las 10:30 horas, los manifestantes
liberaron la vialidad luego de que personal del gobierno estatal se acercara
para atender sus demandas y comprometerse a dar seguimiento al caso de
búsqueda.
Si tienes información que ayude a localizar a María de los Ángeles Barrón Rodríguez, comunícate inmediatamente al número de emergencia 911 o a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión