Desde Paraguay llega “El Abuelo” al penal de Altiplano
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Hernán “N”,
conocido como “El Abuelo”, arribó este martes al Aeropuerto Internacional de
Toluca, tras ser extraditado desde Paraguay. El exsecretario de Seguridad de Tabasco,
durante el gobierno de Adán Augusto López, fue recibido por la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
El detenido, señalado como líder de la presunta organización delictiva La Barredora, fue escoltado por un fuerte operativo de seguridad. Tres camionetas Suburban blindadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acompañaron su traslado hasta el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, donde permanecerá bajo custodia.
A su llegada, se le leyeron tanto los cargos que enfrenta
como sus derechos constitucionales, conforme al protocolo. Las autoridades
mexicanas lo vinculan con diversas actividades delictivas relacionadas con el
crimen organizado, aunque La Barredora ha sido una de las agrupaciones más destacadas
en las investigaciones.
La extradición de Hernán “N” marca un paso significativo en
los esfuerzos por desmantelar redes criminales de alto impacto. Durante su
tiempo como secretario de Seguridad de Tabasco, el exfuncionario se mostró
cercano a la administración de un líder morenista y alto funcionario de
gobierno. Esta conexión ha generado controversias y especulaciones sobre
posibles vínculos con organizaciones delictivas operando en la región.
El operativo de seguridad, se realizó con total discreción, dado el perfil de peligro de “El Abuelo” y la sensibilidad del caso. Las autoridades mexicanas siguen investigando sus actividades y sus posibles nexos con otros grupos delictivos.
