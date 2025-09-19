Mujeres con Bienestar: Más de 650 mil beneficiarias en el territorio mexicano
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa impulsando el bienestar de las mujeres mexiquenses a través del programa Mujeres con Bienestar, voceros informaron que hasta el momento se han beneficiado a más de 650 mil mujeres. El programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, promover la independencia y garantizar la dignidad de las mujeres en la entidad.
Uno de los principales logros es la creación de 38 Centros
LIBRE, en colaboración con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que
ofrecen apoyo integral a las mujeres en sus comunidades, ayudando a
empoderarlas y brindándoles acceso a diversos servicios.
Además, el gobierno ha implementado dos programas clave de
seguridad: el Operativo Violeta, enfocado en la protección de las mujeres, y
Senderos Seguros, para asegurar las rutas que ellas recorren a diario.
La campaña, que arrancó el 15 de septiembre bajo el lema “¡Por el bien de todas y todos, primero las mujeres!”, también resalta otros logros de la administración, como la generación de 191,000 empleos, mejoras en seguridad, combate a la pobreza y desarrollo del transporte público.
