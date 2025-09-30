Detienen dos con cristal en Valle de Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron
a dos hombres que cargaban cristal, durante un operativo realizado en la
colonia Santa Cruz, Valle de Chalco.
La detención ocurrió sobre la vialidad Oriente 1, donde los
oficiales detectaron a dos individuos a bordo de una motocicleta marca Vento
Atom, quienes al observaer la presencia de los uniformados tomaron una postura
evasiva. Al marcarles el alto y realizar una revisión conforme a los
protocolos, entre sus pertenencias se les encontraron 15 envoltorios con una
sustancia granulada, con características del cristal, así como dinero en
efectivo.
Los presuntos narcomenudistas, fueron identificados como Brandon “N” de 20 años y Jaime “N” de 19, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. También se aseguró la motocicleta en la que viajaban, la cual portaba un permiso provisional.
