Grupo Tláloc atiende afectaciones por lluvias en el Valle de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Ante las intensas
lluvias registradas la tarde-noche del sábado, la Comisión del Agua del Estado
de México (CAEM), a través del Grupo Tláloc, desplegó acciones de atención y
mitigación en diversos municipios del Valle de México, siguiendo la instrucción
de la gobernadora Delfina Gómez de mantener vigilancia permanente ante las
precipitaciones.
Ecatepec fue una de las zonas más afectadas, donde se trabajó en el abatimiento de niveles de agua en la Av. Nacional (Estación Hidalgo), así como en la limpieza y retiro de basura en pozos de visita en Jardines de Morelos. En Av. Tero, Rinconada de Aragón, la circulación fue restablecida tras mitigar encharcamientos en tres carriles.
En La Paz, 15 elementos del Grupo Tláloc y tres equipos de
bombeo atendieron puntos clave como el Hospital IMSS No. 53, el DIF municipal y
varias colonias, realizando rebombeo de agua, limpieza de vialidades y control
de niveles en zonas habitacionales.
En Nezahualcóyotl, se activó el cárcamo de bombeo de Av.
Villada a máxima capacidad. Ocho elementos, con apoyo de equipos
presión-succión y un camión cisterna, trabajaron en la supresión de
encharcamientos en las colonias Reforma y Las Águilas, además de limpiar
vialidades conforme bajaban los niveles de agua.
Finalmente, en Lerma, se habilitó un campamento con 15 elementos y maquinaria pesada, como retroexcavadoras y bombas de agua, para realizar rebombeo hacia el río Lerma y construir zanjas que permitan el desagüe por gravedad.
