Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja 4 muertos y más de 90 heridos; Empresa no contaba con seguro vigente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Una pipa de
gas LP perteneciente a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza,
explotó la mañana de ayer en el puente de la Concordia, cerca del Metro Santa
Martha, tras sufrir una volcadura, dejando un saldo trágico de cuatro personas
muertas y al menos 90 heridas, de las cuales 19 se encuentran en estado grave
con quemaduras de segundo y tercer grado. La magnitud del siniestro obligó al
cierre de estaciones del Metro, Trolebús y Cablebús, afectando a miles de
usuarios.
Los heridos fueron trasladados en operativos de emergencia tanto por vía terrestre como aérea a diferentes hospitales. Entre ellos se encuentra Fernando Soto Munguía, conductor de la unidad siniestrada, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Fue llevado inicialmente al Estado de México y después al Hospital Magdalena de las Salinas, donde se reporta en estado crítico.
La tragedia no solo ha dejado huella en las víctimas, sino también en sus familias. Durante la noche, elementos de seguridad pública y decenas de personas solidarias, llevaron agua y alimentos a los familiares que esperaban noticias fuera de los hospitales, evidenciando la solidaridad en medio del dolor.
En redes sociales circulan decenas de videos e imágenes del momento de la explosión. Una de las más impactantes muestra a una abuela que, en un acto heroico, salvó a su nieto abrazándolo para protegerlo de las llamas, siendo auxiliada por el oficial Sergio Soriano quien traslado al menor en motocicleta a un hospital para su atención médica
Paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
informó que la empresa involucrada no contaba con pólizas de seguro vigentes
para el transporte del gas al momento del accidente. La pipa cargó en la
Terminal Marítima Gas Tomza S.A. de C.V., cuya póliza había expirado el 12 de
junio de 2025, lo que ha abierto una investigación por posibles omisiones
legales.
Mientras los peritajes continúan, la comunidad enfrenta una dolorosa realidad, una tragedia que pudo prevenirse y que hoy deja cicatrices físicas y emocionales en decenas de familias.
