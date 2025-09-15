Detienen en Michoacán a chofer que intentó ganar el paso a tren en Atlacomulco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Morelia.- En una
acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) y su homóloga en Michoacán, se logró la detención de Gustavo Alfredo
“N”, señalado como el conductor del autobús involucrado en el trágico accidente
ocurrido el pasado 8 de septiembre en el municipio de Atlacomulco, donde 10
personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.
La detención tuvo lugar en Villas de Pedregal, Morelia,
donde elementos de ambas fiscalías dieron cumplimiento a la orden de
aprehensión girada en su contra por los delitos de homicidio y lesiones.
De acuerdo con las investigaciones, Gustavo Alfredo “N” era
quien iba al volante del autobús de pasajeros que colisionó con un tren en un
cruce ferroviario del municipio mexiquense, provocando una tragedia que conmocionó
a la región y al país, resultando en un saldo de 10 muertos y más de 20 heridos.
Tras su captura, el imputado fue trasladado al Estado de México, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para continuar con el proceso legal correspondiente.
