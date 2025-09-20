Detienen a presuntos integrantes de banda criminal en Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- En un
operativo conjunto realizado en el municipio de Acolman, Estado de México,
autoridades federales y locales ejecutaron una orden de cateo que culminó con
la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo “Los
Bonitos”, organización con base de operaciones en la alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México.
Durante la acción fueron detenidos Wendy “N” y Erika “N”, identificadas como presuntas líderes de la célula, así como Nadia Metzli “N”, Brandon “N” y Erick “N”. Al grupo se le atribuyen delitos como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo violento de inmuebles.
En el lugar se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas,
cartuchos útiles, teléfonos celulares, $57,000 pesos en efectivo, dosis de
droga no especificadas, equipos de cómputo y diversa documentación.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de
la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policía
del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad
de México.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión