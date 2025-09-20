Rescatan a víctima de secuestro en Ixtapan de la Sal; hay 7 detenidos y hallan 4 leones en el lugar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapan de la Sal.-
Un operativo conjunto realizado el pasado 19 de septiembre por la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la
Guardia Nacional permitió el rescate de una persona presuntamente secuestrada
desde el 16 de septiembre en la localidad de Puerta Grande, municipio de
Ixtapan de la Sal.
Durante la intervención, solicitada tras un reporte de
emergencia, fueron detenidas siete personas: Kelvin “N” de 23 años, Diana “N”
de 28, y José “N” de 24, todos de nacionalidad venezolana; Nairobis “N” de 36
años, originaria de Cuba; Yaiza “N” de 18, de nacionalidad española; Camilo “N”
de 28, de nacionalidad colombiana; y Ángel “N” de 56 años, cuya nacionalidad no
fue especificada.
En el inmueble donde se encontraba retenida la víctima
también fueron localizados cuatro leones, que fueron valorados por personal de
la SEMARNAT para determinar su estado de salud y origen. El lugar quedó
asegurado por orden ministerial y permanece bajo custodia policial.
Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas. La víctima recibió atención y protección inmediata conforme al protocolo.
