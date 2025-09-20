La carretera México - Cuautla, un “tiradero” de cuerpos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En un lapso de sólo
24 horas, la carretera federal México-Cuautla se convirtió en escenario de dos
hallazgos macabros que han sembrado el terror entre los habitantes de Chalco y
Cocotitlán.
Un total de cuatro cuerpos con señales de tortura fueron
abandonados a orillas de esta transitada vía.
El último suceso ocurrió la mañana del jueves, cuando
automovilistas reportaron un bulto sospechoso en la zona limítrofe con
Cocotitlán. Al llegar, la policía municipal descubrió tres cuerpos envueltos en
cobijas, todos con evidentes signos de violencia. Junto a ellos, se encontró
una cartulina con un mensaje amenazante, presuntamente de un grupo criminal
originario de Michoacán.
Este hallazgo se suma al de otro cadáver, embolsado y
arrojado cerca de un restaurante en el tramo hacia Tlamanalco, la tarde del
miércoles.
“Vivimos con miedo”, “La policía casi no patrulla”, son
comentarios que vierten los vecinos de las áreas cercanas, asegurando que, la
carretera se ha convertido en el “tiradero” de los grupos criminales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
confirmó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y ha
abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso. Las autoridades no
descartan que ambos casos estén relacionados y formen parte de la disputa entre
células criminales que operan en la región oriente del Estado de México.
La carretera México-Cuautla, una importante vía de conexión
con Morelos y Puebla, se ha transformado en un trágico reflejo de la violencia
que azota la región, dejando a sus habitantes con una sensación de completa
desprotección.
Las identidades de las víctimas no fueron reveladas.
