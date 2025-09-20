sábado, 20 de septiembre de 2025

La carretera México - Cuautla, un “tiradero” de cuerpos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En un lapso de sólo 24 horas, la carretera federal México-Cuautla se convirtió en escenario de dos hallazgos macabros que han sembrado el terror entre los habitantes de Chalco y Cocotitlán.

Un total de cuatro cuerpos con señales de tortura fueron abandonados a orillas de esta transitada vía.

El último suceso ocurrió la mañana del jueves, cuando automovilistas reportaron un bulto sospechoso en la zona limítrofe con Cocotitlán. Al llegar, la policía municipal descubrió tres cuerpos envueltos en cobijas, todos con evidentes signos de violencia. Junto a ellos, se encontró una cartulina con un mensaje amenazante, presuntamente de un grupo criminal originario de Michoacán.

Este hallazgo se suma al de otro cadáver, embolsado y arrojado cerca de un restaurante en el tramo hacia Tlamanalco, la tarde del miércoles.

“Vivimos con miedo”, “La policía casi no patrulla”, son comentarios que vierten los vecinos de las áreas cercanas, asegurando que, la carretera se ha convertido en el “tiradero” de los grupos criminales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso. Las autoridades no descartan que ambos casos estén relacionados y formen parte de la disputa entre células criminales que operan en la región oriente del Estado de México.

La carretera México-Cuautla, una importante vía de conexión con Morelos y Puebla, se ha transformado en un trágico reflejo de la violencia que azota la región, dejando a sus habitantes con una sensación de completa desprotección.

Las identidades de las víctimas no fueron reveladas.

