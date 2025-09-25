Día Mundial de la Salud Ambiental: el papel de las redes sociales y la economía circular en un futuro sostenible
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. Cada 26 de
septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Ambiental, una fecha que
invita a reflexionar sobre la estrecha relación entre el entorno en el que
vivimos y la salud de las personas. En un contexto marcado por la
contaminación, el cambio climático, la industrialización y la urbanización
acelerada, los retos para proteger la vida y garantizar condiciones dignas son
cada vez más urgentes.
Por ello, es imprescindible replantear nuestras prácticas y
adoptar soluciones sostenibles que permitan construir un futuro más saludable
para todos.
En este escenario, la educación ambiental cobra cada vez
mayor relevancia. No obstante, aún existe una carencia de herramientas
efectivas que logren sensibilizar a la sociedad. Frente a este desafío, las
redes sociales se han consolidado como un medio de comunicación poderoso que,
además de conectar a personas con intereses comunes, se ha convertido en un
canal clave para difundir información, crear conciencia y movilizar acciones a
favor del medio ambiente.
La Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC),
bajo su lema #EducarParaNoContaminar, impulsa el uso de estas plataformas para
promover contenidos “verdes” y fomentar la adopción del modelo de economía
circular. Este enfoque busca superar el modelo lineal de extracción,
fabricación, consumo y desecho, responsable de la acumulación de residuos que
hoy dañan gravemente a nuestro entorno. Asimismo, la OFEC trabaja en la
generación de conciencia sobre el reciclaje, la reutilización y el uso
responsable del plástico.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Ambiental, la OFEC
compartió algunas formas en las que las redes sociales pueden convertirse en
aliadas para cuidar el planeta:
1. Crear hashtags y tendencias: participar en etiquetas como
#MedioAmbiente, #Reciclaje o #Contaminación para posicionar la agenda ambiental
en plataformas como Facebook o X (Twitter).
2. Publicar y difundir contenidos verdes: usar la viralidad
de las redes para divulgar mensajes de concienciación, infografías e
información ambiental confiable.
3. Unirse a comunidades ambientales: seguir páginas, grupos
y perfiles en Facebook y LinkedIn para fortalecer redes de colaboración y
aprendizaje en torno a temas ambientales.
La OFEC reconoce la labor de los profesionales y educadores
en salud ambiental en todo el mundo, quienes trabajan incansablemente para
generar conocimiento, implementar soluciones y sensibilizar a la sociedad.
Asimismo, hace un llamado a gobiernos, empresas, instituciones educativas y
ciudadanos a impulsar iniciativas conjuntas que permitan avanzar hacia un
futuro más saludable y sostenible.
“Hoy más que nunca, este Día Mundial de la Salud Ambiental debe recordarnos que cuidar de nuestro entorno es también cuidar de nuestra salud. Apostar por la economía circular y aprovechar las herramientas digitales nos abre la posibilidad de generar un impacto positivo para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, señaló Jorge Chahín, Presidente de la OFEC.
