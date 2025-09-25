jueves, 25 de septiembre de 2025

Menos de la mitad de los trabajadores están comprometidos con su empleo actual


Menos de la mitad de los trabajadores están comprometidos con su empleo actual

Ciudad de México septiembre 2025. En América Latina, 63% de los líderes considera que sus equipos están plenamente comprometidos; sin embargo, sólo 41% de los colaboradores lo confirma. Esta diferencia genera riesgos para la retención, la productividad y la cultura organizacional.

La más reciente investigación global “La ecuación profesional: lo que atrae al talento no es lo que lo retiene” de Right Management de ManpowerGroup, revela que existe una profunda desconexión entre la percepción de los empleadores y la realidad de los empleados respecto a lo que impulsa su satisfacción y compromiso en el trabajo.

Los resultados muestran que lo que atrae al talento no es lo que lo retiene. Mientras que salario y beneficios son factores para que una persona decida aceptar un puesto, una vez dentro de la organización los empleados valoran aspectos como el bienestar, el desarrollo profesional, la cultura organizacional y el propósito para permanecer a largo plazo.

A nivel mundial apenas un 24% de los líderes reconoce la importancia del enfoque cultural como uno de los principales factores que impulsan el compromiso, además sólo el 19% menciona el desarrollo profesional, lo que revela una importante desconexión con las expectativas y necesidades de sus plantillas laborales.

“La atracción y la retención no son sinónimos. El salario puede atraer, pero lo que realmente mantiene a las personas es el propósito, la oportunidad de crecer y sentirse parte de una cultura inclusiva. Las compañías que prioricen el desarrollo profesional, el bienestar y la alineación cultural tendrán mayores probabilidades de retener a sus colaboradores clave y construir equipos más resilientes”, detalló José Luis Aguilera, Director de Talent Solutions Right Management de ManpowerGroup.

De acuerdo con el estudio, el 53% de los líderes a nivel mundial cree que sus empleados están totalmente comprometidos, y solo el 29% reconoce algún tipo de desmotivación. Sin embargo, el 41% de los trabajadores afirman estar desmotivados, mientras solo el 37% de los empleados dice tener total compromiso con su trabajo.

“Hoy las organizaciones enfrentan una ilusión de compromiso: mientras los líderes creen que sus equipos están motivados, los datos revelan un escenario distinto. Si los líderes no dan prioridad a la integración cultural, el desarrollo profesional y los objetivos, corren el riesgo de perder a sus mejores talentos y, con ello, su ventaja competitiva”, subrayó el Director de Talent Solutions Right Management de ManpowerGroup.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 