lunes, 15 de septiembre de 2025

Entregan apoyos agrícolas en Teotihuacán


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- En días pasados, en las instalaciones de la Secretaría del Campo del Estado de México ubicadas en San Sebastián Xolalpan, Teotihuacán, se llevó a cabo la entrega de apoyos del programa estatal “Transformando el Campo”, beneficiando de manera directa a productores del territorio teotihuacano.

El acto fue presidido por María Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo del Estado de México, en representación de la gobernadora del Estado de México, quien refrendó el compromiso del gobierno estatal con los hombres y mujeres del campo mexiquense, asegurando este ramo tan importante ya no se encuentra abandonado como antes lo estaba, si no que ahora se llevan apoyos constantes para reflejar el compromiso del gobierno estatal con los campesinos.

Durante la ceremonia, se entregaron desespinadoras para nopal, fumigadoras, fertilizantes y diverso equipo agrícola, con el objetivo de fortalecer la producción en la región y dignificar la labor del campesinado.

Durante el evento, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, expresó que “el campo no puede esperar, por eso celebramos esta coordinación entre los tres niveles de gobierno para llevar beneficios concretos a nuestras comunidades. Nuestros campesinos son una parte fundamental en la economía de nuestro municipio, por ello seguimos gestionando, todo en pro de nuestros vecinos”.

Durante el evento se contó con la presencia de Samuel Hernández Cruz, diputado local por el Distrito 33 con cabecera en Tecámac; Mario Elizalde Vázquez, presidente municipal de Nopaltepec; y Jorge Omar Velázquez, director general del programa Transformando el Campo.

