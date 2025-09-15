Entregan apoyos agrícolas en Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- En
días pasados, en las instalaciones de la Secretaría del Campo del Estado de
México ubicadas en San Sebastián Xolalpan, Teotihuacán, se llevó a cabo la
entrega de apoyos del programa estatal “Transformando el Campo”, beneficiando
de manera directa a productores del territorio teotihuacano.
El acto fue presidido por María Rojano Valdés, titular de la
Secretaría del Campo del Estado de México, en representación de la gobernadora
del Estado de México, quien refrendó el compromiso del gobierno estatal con los
hombres y mujeres del campo mexiquense, asegurando este ramo tan importante ya
no se encuentra abandonado como antes lo estaba, si no que ahora se llevan
apoyos constantes para reflejar el compromiso del gobierno estatal con los
campesinos.
Durante la ceremonia, se entregaron desespinadoras para
nopal, fumigadoras, fertilizantes y diverso equipo agrícola, con el objetivo de
fortalecer la producción en la región y dignificar la labor del campesinado.
Durante el evento, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario
Paredes de la Torre, expresó que “el campo no puede esperar, por eso celebramos
esta coordinación entre los tres niveles de gobierno para llevar beneficios concretos
a nuestras comunidades. Nuestros campesinos son una parte fundamental en la
economía de nuestro municipio, por ello seguimos gestionando, todo en pro de
nuestros vecinos”.
Durante el evento se contó con la presencia de Samuel Hernández Cruz, diputado local por el Distrito 33 con cabecera en Tecámac; Mario Elizalde Vázquez, presidente municipal de Nopaltepec; y Jorge Omar Velázquez, director general del programa Transformando el Campo.
