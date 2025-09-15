lunes, 15 de septiembre de 2025

Refuerzan seguridad en Toluca por celebraciones del Grito de Independencia


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con motivo del 215° Aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará un operativo especial en Toluca, con 1,648 elementos, 133 unidades, 5 ambulancias y 9 autobuses, además de drones y cámaras del C5 para patrullaje y monitoreo.

Se espera la asistencia de más de 15,000 personas en la explanada central, donde se han instalado cuatro cordones de seguridad y filtros de acceso controlado. La Policía Estatal tendrá presencia a pie y en patrullas.

A nivel estatal, el operativo contará con 4,139 elementos y 587 unidades, cubriendo 125 municipios. También participarán coordinaciones regionales de Toluca, Ixtapan, Valle de Bravo, Atlacomulco, Metropolitana, Ecatepec, Oriente y Chalco.

Calles con cortes viales en Toluca. Entre las afectadas están Bravo, Lerdo de Tejada, Miguel Hidalgo, Aldama, Nigromante y Aquiles Serdán, entre otras. La Dirección General de Tránsito movilizará 39 elementos y 13 unidades para gestionar la vialidad.

La estrategia es encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, con el objetivo de garantizar celebraciones seguras, ordenadas y en paz.

