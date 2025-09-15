Refuerzan seguridad en Toluca por celebraciones del Grito de Independencia
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con motivo
del 215° Aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad
del Estado de México (SSEM) desplegará un operativo especial en Toluca, con
1,648 elementos, 133 unidades, 5 ambulancias y 9 autobuses, además de drones y
cámaras del C5 para patrullaje y monitoreo.
Se espera la asistencia de más de 15,000 personas en la
explanada central, donde se han instalado cuatro cordones de seguridad y
filtros de acceso controlado. La Policía Estatal tendrá presencia a pie y en
patrullas.
A nivel estatal, el operativo contará con 4,139 elementos y
587 unidades, cubriendo 125 municipios. También participarán coordinaciones
regionales de Toluca, Ixtapan, Valle de Bravo, Atlacomulco, Metropolitana,
Ecatepec, Oriente y Chalco.
Calles con cortes viales en Toluca. Entre las afectadas
están Bravo, Lerdo de Tejada, Miguel Hidalgo, Aldama, Nigromante y Aquiles
Serdán, entre otras. La Dirección General de Tránsito movilizará 39 elementos y
13 unidades para gestionar la vialidad.
La estrategia es encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, con el objetivo de garantizar celebraciones seguras, ordenadas y en paz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión