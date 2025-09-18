Estado de México realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 con alerta sísmica a celulares
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, llevará a cabo el
Segundo Simulacro Nacional 2025 el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00
horas. El ejercicio simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro
Cárdenas, Michoacán.
Por primera vez a nivel nacional, se enviará un mensaje de alerta sísmica a más de 80 millones de celulares, sin necesidad de internet, saldo o aplicaciones, solo con señal y alertas inalámbricas activadas.
En
Android, se pueden activar en Ajustes > Notificaciones > Ajustes
avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas, y en iOS en Configuración
> Notificaciones > Alertas gubernamentales. También se activarán 10 mil
altavoces del C5 distribuidos en la entidad.
En el Estado de México se instalará el Comité de
Emergencias, se activarán protocolos de supervisión y atención, y se realizará
la evacuación de inmuebles con la participación de autoridades municipales y
sectores público, privado, social y académico.
Los inmuebles pueden registrarse en https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/
para verificar rutas de evacuación, evaluar puntos de seguridad y obtener
constancia de participación.
Este simulacro conmemora los 40 años del sismo de 1985 y reafirma el compromiso del Gobierno estatal con la cultura de Protección Civil y la gestión de riesgos.
