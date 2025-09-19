Videojuegos: El 56% de los empleadores consideran las habilidades que dan los videojuegos en los candidatos
Ciudad de México septiembre 2025. Los videojuegos no sólo
cultivan las habilidades técnicas, sino también las interpersonales, cada vez
más valiosas a medida que la automatización y las máquinas realizan más tareas
rutinarias, señala el estudio “Perspectivas del Mundo Laboral en el sector de
los videojuegos” de ManpowerGroup.
Los videojugadores o gamers ponen sobre la mesa habilidades mejoradas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y la resolución de problemas complejos.
Los juegos pueden incluso enseñar a los jugadores a
comunicar sus opiniones de forma más eficaz. Estas habilidades blandas son cada
vez más difíciles de encontrar, ya que los empleadores luchan contra la escasez
mundial de talento.
El estudio detalla que más de la mitad de los empresarios
(56%) afirman que tendrían en cuenta los conocimientos de juego de los candidatos
durante el proceso de contratación. Un grupo aún mayor (65%) afirma que tiene
previsto tener en cuenta las habilidades de juego de los candidatos en el
futuro.
La consideración de las habilidades de los videojuegos puede
ayudar a los empleadores a atraer nuevas comunidades de talento y descubrir
habilidades que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas.
Mientras que dos tercios (66%) de los gamers creen que las
habilidades desarrolladas a través de los juegos y los deportes electrónicos
serán útiles en el mundo laboral ahora o en el futuro. Asi mismo, ocho de cada
10 jóvenes de la Generación Z y Millenials creen que las habilidades en los
deportes electrónicos cambian las reglas del juego en el mercado laboral.
Por ejemplo, un proceso de contratación tradicional con un
proceso de entrevistas estructurado tiene un 50% de posibilidades de encontrar
al candidato adecuado. Sin embargo, la integración de evaluaciones gamificadas
mantiene a los candidatos comprometidos y puede aumentar esta cifra hasta el
80%.
El reconocimiento de estas habilidades también permite a los
empleadores interactuar de manera más significativa con los jugadores dentro de
su propia fuerza
laboral, así como con la creciente comunidad global de más
de 3 mil millones de jugadores.
Sería una oportunidad perdida si los empleadores no
aprovechan esta tecnología para implicar a su propia fuerza laboral y encontrar
oportunidades para capacitar. Los trabajadores están dispuestos a probar más
experiencias virtuales en el lugar de trabajo. Casi la mitad (46%) afirma que
se sentiría cómodo recibiendo formación o entrenamiento virtual.
Puedes consultar el estudio completo ttps://blog.manpowergroup.com.mx/experis/gamers
