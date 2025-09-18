jueves, 18 de septiembre de 2025

San Martín de la Pirámides conmemora el CCXV aniversario de la Independencia de México con desfile cívico


San Martín de la Pirámides conmemora el CCXV aniversario de la Independencia de México con desfile cívico

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de la Pirámides.- En honor al CCXV aniversario de la independencia de México, el presidente municipal José Meneses Benítez encabezó el tradicional desfile cívico celebrado en la cabecera municipal. El evento reunió a escuelas, dependencias municipales, elementos militares y vecinos, quienes marcharon juntos para recordar y honrar la importancia de esta fecha histórica para el país.

El desfile representó un momento de unidad y patriotismo, donde participaron alumnos de diversos niveles educativos, personal de las distintas áreas del gobierno local y fuerzas armadas, demostrando el compromiso colectivo con la memoria y los valores que dieron origen a la nación mexicana.

Aunado, el presidente municipal, José Meneses Benítez, resaltó la relevancia de conmemorar el sacrificio y la lucha de los héroes que lograron la independencia. “La independencia es el cimiento de nuestra nación, y cada año nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado, valorar la libertad que hoy disfrutamos y renovar nuestro compromiso con un México más justo y próspero para todos”, afirmó.

El acto concluyó con el entusiasmo y la participación activa de los asistentes, quienes manifestaron su orgullo por la historia de México y la importancia de mantener viva la cultura cívica entre las nuevas generaciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 