San Martín de la Pirámides conmemora el CCXV aniversario de la Independencia de México con desfile cívico
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de la Pirámides.- En honor al CCXV aniversario de la independencia de México, el presidente municipal José Meneses Benítez encabezó el tradicional desfile cívico celebrado en la cabecera municipal. El evento reunió a escuelas, dependencias municipales, elementos militares y vecinos, quienes marcharon juntos para recordar y honrar la importancia de esta fecha histórica para el país.
El desfile representó un momento de unidad y patriotismo, donde participaron alumnos de diversos niveles educativos, personal de las distintas áreas del gobierno local y fuerzas armadas, demostrando el compromiso colectivo con la memoria y los valores que dieron origen a la nación mexicana.
Aunado, el presidente municipal, José Meneses Benítez,
resaltó la relevancia de conmemorar el sacrificio y la lucha de los héroes que
lograron la independencia. “La independencia es el cimiento de nuestra nación,
y cada año nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado,
valorar la libertad que hoy disfrutamos y renovar nuestro compromiso con un
México más justo y próspero para todos”, afirmó.
El acto concluyó con el entusiasmo y la participación activa de los asistentes, quienes manifestaron su orgullo por la historia de México y la importancia de mantener viva la cultura cívica entre las nuevas generaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión